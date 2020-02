Lazio, chiariti i motivi delle assenze di Acerbi, Milinkovic ed Immobile

Nell’allenamento pomeridiano, i tre giocatori della Lazio non si sono allenati. Nella serata Sky Sport ha accertato i motivi

Quest’oggi la Lazio si è allenata a Formello nel primo pomeriggio per continuare la preparazioni in vista del Bologna.

Oltre all’assenza prevista di Acerbi, che ha saltato la trasferta a Genova, si sono aggiunte quelle di Milinkovic ed Immobile. Inizialmente non erano certi i motivi per il quale i due non si fossero allenati insieme alla squadra, ma Sky Sport poi ha accertato i motivi: «Confermata la contrattura al polpaccio sinistro per Francesco Acerbi, il difensore non giocherà la prossima partita dopo aver saltato già l’ultima gara contro il Genoa. Ciro Immobile ha iniziato questa settimana con la febbre mentre Sergej ha un affaticamento muscolare: entrambi i calciatori, però, non preoccupano e saranno regolarmente disponibili per la sfida con il Bologna».