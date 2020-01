Lazio, Morrison applaude la Curva Nord: «Incredibile» FOTO

Roma-Lazio ha concesso grande spettacolo sugli spalti. Ad applaudire la scenografia biancoceleste anche Ravel Morrison

Se la Lazio non brilla in campo, a togliere il fiato ci sono i suoi tifosi. Una scenografia da lasciare a bocca aperta: un dettaglio de La Creazione di Adamo di Michelangelo, riprodotto tra la Curva e i Distinti. A troneggiare, sotto, la scritta: «La Lazio non proviene da…La Lazio è».

Ad applaudire la grande bellezza mandata in scena sugli spalti, anche una vecchia conoscenza della Lazio: Ravel Morrison. Il giocatore non ha mai nascosto la propria ammirazione per i sostenitori biancocelesti e, davanti a tanto spettacolo, non ha potuto non commentare con un: «Incredibile».