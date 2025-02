Lazio Monza, i tifosi biancocelesti verso le 40mila presenze: il dato aggiornato sui tagliandi venduti

Lazio Monza, lo Stadio Olimpico si riempie in vista del match in programma domenica alle ore 15:00 contro i brianzoli. I numeri

Manca sempre meno al match tra Lazio e Monza in programma domenica alle 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma. Per l’occasione, i tifosi biancocelesti vogliono far sentire la propria vicinanza alla squadra di Baroni.

Infatti, il dato sui tagliandi venduti ha raggiunto quasi le 7mila unità. Questo vuol dire che è sempre più concreta la possibilità di arrivare a 40mila spettatori. Il dato è in continuo aggiornamento.