Lazio-Monza, Baroni presenta il match: «Sarà una sfida pericolosa e dalla mia squadra mi aspetto queste cose»

Finalmente ci siamo domani la Lazio torna in campo per la sfida interna contro il Monza, e in conferenza stampa Baroni ha parlato in conferenza stampa, nella consueta vigilia. Dinanzi ai cronisti presenti, il tecnico biancoceleste ha presentato cosi la partita

MONZA – «È una partita ad alto rischio. Il Monza è in difficoltà però ho visto che è centrata e si sta giocando le ultime possibilità. Dobbiamo essere concentrati sulla prestazione, con determinazione e ferocia agonistica».