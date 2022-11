Lazio Monza, il club carica sui social: «Totalmente concentrati per domani»

La Lazio ha pubblicato sui social un post in vista del match di domani sera contro il Monza – FOTO

Archiviare il derby e dare tutto contro Monza e Juventus per chiudere al meglio il 2022. Questo il diktat in casa Lazio, in vista del match di domani sera contro la squadra di Palladino, in netta ripresa dopo un avvio tremendo sotto la guida di Stroppa.

Il club ha pubblicato sui social un post che fotografa bene lo stato d’animo tra i biancocelesti: «Totalmente concentrati per domani» a corredo di una foto di Sarri mentre osserva i suoi allenarsi.