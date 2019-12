Lazio, Montesano: «Inzaghi come Maestrelli, una bella persona»

Enrico Montesano, attore e tifoso della Lazio, ha analizzato la squadra di Inzaghi e fatto qualche paragone con quella di Maestrelli

Sulle frequenze di Radiosei, Enrico Montesano – attore e noto tifoso biancoceleste – ha detto la sua sulla prima squadra della Capitale, azzardando qualche paragone:

«La Lazio di Inzaghi ricorda quella di Maestrelli? Epoche diverse, il calcio era troppo diverso, senza scritte sulle maglie. Oggi è più atletico e più veloce, a guardarli oggi sembra vadano piano. Chi gioca a pallone lo sa, anche se Re Cecconie Martini correvano tanto. Posso azzardare accostamenti: Milinkovic un po’ mi ricorda Cecco, Luis Alberto mi ricorda Frustalupi e in certi movimenti di Correa scorgo D’Amico. Inzaghi come Maestrelli è una persona sensibile, educata, armoniosa, che tende sempre a smussare gli angoli: un buon carattere che non vuol dire non possedere autorità, perché questa te la riconoscono gli altri».