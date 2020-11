Lazio, moglie Immobile sui social: «L’ignorante parla a vanvera»

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram.

«L’ignorante parla a vanvera, l’intelligente parla al momento opportuno, il saggio parla se interpellato, ‘o fesso parla sempre». Questo il messaggio pubblicata da Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, sul proprio profilo Instagram.

L’attaccante, questa mattina, è finito sulla prima pagina della Gazzetta dello Sport, con un titolo duro nei confronti della Lazio e del presidente Lotito. Il messaggio non è probabilmente riferito al titolo del giornale, ma potrebbe esserlo a quelle persone che, in queste ore, si stanno scagliando in maniera eccessiva nei confronti della S.S. Lazio.