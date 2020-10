Lazio, modulo in bilico in vista del Torino

Lazio, i dubbi di Inzaghi sul modulo tra recuperi e assenze in vista del Torino.

Il recupero in mediana di Danilo Cataldi può essere un’ottima alternativa per Simone Inzaghi ad Akpa Akpro e Parolo in mediana. Quest’ultimo in Belgio è tornato pure a giostrare in difesa, ma a Torino il tecnico potrà ricontare su Vavro, tenuto fuori dalla lista Uefa. Piuttosto Parolo rischia di dover tornare a fare il terzino (resta solo Marusic) oppure potrebbe toccare ad Acerbi come in Belgio in caso di cambio di modulo (4-4-2 o 4-3-1-2), se i tamponi dovessero confermare i forfait di Lazzari e Djavan Anderson sulla fascia. Ieri è stato bello rivedere capitan Lulic riaggregato al gruppo con gli scarpini per la seconda volta, ma è ancora lontano (e tra l’altro fuori dall’elenco) dal poter giocare una partita. Sicuramente il mister dovrà quindi riattingere alla Primavera, ieri vittoriosa (3 a 1, doppietta di Raul Moro) contro la Fiorentina. Czyz ha addirittura esordito in Champions con una gran personalità. Cosi riporta l’edizione odierna de Il Messaggero.