Lazio, Minala in viaggio verso la Cina: andrà in prestito al Qingdao Huangai

Minala è in viaggio verso la Cina. Il centrocampista della Lazio si trasferirà in prestito al Qingdao Huangai.

Spicca il volo verso la Cina. Joseph Minala, centrocampista della Lazio, finito ai margini del progetto di Simone Inzaghi è in viaggio, come testimoniato dalla storia postata su Instagram. Il senegalese si trasferirà in prestito al Qingdao Huangai F.C. fino al 31 dicembre 2020. Un trasferimento, programmato per lo scorso gennaio, rimandato a causa del Coronavirus. La pandemia aveva interrotto il campionato cinese, costringendo Minala a mesi di attesa.