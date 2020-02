Lazio, Mimun polemico sui social: «Se il gol di Immobile l’avesse fatto Messi…» FOTO

Lazio, Clemente Mimun molto polemico sui social per via della poca importanza data al secondo gol di Immobile contro la Spal

E’ sempre più King Ciro: Immobile ha lasciato il segno anche ieri, segnando l’ennesima doppietta in questo campionato e salendo a quota 25 reti nella classifica marcatori. Il secondo gol in particolare si può definire un capolavoro: il numero 17 infatti prima ha fatto ballare Berisha portandolo verso l’esterno dell’area e poi da terra ha tirato direttamente in porta. Al momento del 3-0 tutto lo Stadio Olimpico è rimasto a bocca apert per la prodezza di Ciro. Clemente Mimun però, noto tifoso laziale, ha iniziato una polemica su Twitter, sottolineando la poca importanza data alla meraviglia di Immobile. «Se il secondo gol alla Spal l’avesse segnato la pulce, sarebbe già nelle cineteche del calcio».