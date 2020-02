Lazio, Milinkovic è l’uomo vantaggio: le sue reti garantiscono solo vittorie

Lazio, le reti del vantaggio realizzate dal serbo biancoceleste hanno portato il 100% delle vittorie secondo Lazio Page

Sergej Milinkovic è l’uomo del vantaggio: il numero 21 biancoceleste ha realizzato finora 4 gol che sono serviti tutti quanti a portare la Lazio in vantaggio. Secondo Lazio Page infatti il Sergente ha totalizzato il 100% tra le reti realizzate contro Genoa, Lecce, Juventus e Inter e le vittorie raggiunte. Dietro di lui ci sono Caicedo con il 50% (4 su 8) come Acerbi (1 su 2), Immobile col 35% (9 su 26) mentre per Correa il 33% (2 su 6).