Lazio, Milinkovic si da al ciclismo FOTO

Il centrocampista della Lazio mostra su Instagram il modo inusuale in cui si è recato ai campi di Formello

La Lazio continua la sua preparazione in vista di lunedì prossimo, giornata in cui torneranno gli allenamenti di squadra.

Intanto i giocatori si recano a Formello per sudare ancora. Milinkovic oggi lo ha fatto in un modo inusuale: il centrocampista biancoceleste ha raggiunto il centro sportivo in bicicletta e lo ha mostrato a tutti tramite un post su Instagram. Nell’ambiente circola serenità e ciò è un bene per raggiungere gli obiettivi prefissati.