Lazio, Milinkovic premiato come MVP all’Olimpico – VIDEO

Lazio, il centrocampista Sergej Milinkovic è stato premiato da Claudio Lotito e il figlio Enrico prima del match col Napoli

All’attenti, passa il sergente: grande certezza del centrocampo della Lazio, Sergej Milinkovic sta dando spettacolo in mezzo al campo in questa squadra che fa sognare. Prima del match col Napoli, il numero 21 è stato premiato da Claudio Lotito e il figlio Enrico come MVP del mese di dicembre come conferito dalla Lega Serie A. Ecco il video della consegna: