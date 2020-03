Lazio, Milinkovic ha vinto più duelli aerei in Serie A: il dato

Lazio, nessuno in Serie A come il Sergente che ha vinto la maggior parte dei duelli arei in questa stagione

Campionato ai box ma c’è spazio anche per interessanti statistiche. Come riporta Lazio Page infatti Milinkovic-Savic è il giocatore biancoceleste ad aver vinto più duelli in Serie A con un percentuale del 57%.

Di seguito la classifica completa di tutti i giocatori della Lazio con le rispettive percentuali.

90 Milinkovic-Savic (57%)

35 Acerbi (65%)

33 Leiva (55%)

25 Radu (50%)

23 Lulic (70%)

16 Immobile (28%)

16 Luiz Felipe (38%)

14 Parolo (45%)

12 Caicedo (29%)

12 Correa (34%)

9 Bastos (47%)

9 Luis Alberto (41%)