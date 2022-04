Lazio, Milinkovic c’è: contro il Milan per spezzare la maledizione

Milinkovic, tornato ieri pomeriggio a disposizione, non ha mai segnato al Milan nei 17 precedenti: un gol sarebbe da record

Milinkovic-Savic è tornato a disposizione. Il centrocampista serbo ha smaltito lo stato influenzale che lo aveva colpito durante la settimana e sarà regolarmente presente domani sera contro il Milan.

Quella di domani è una partita speciale per il Sergente. Come riportano Corriere dello Sport e Il Tempo, I rossoneri sono la sua bestia nera: nei 17 precedenti tra campionato e Coppa Italia, il classe ’95 ha raccolto 4 vittorie, 4 pareggi e ben 9 sconfitte senza gol all’attivo. Una rete inoltre gli varrebbe un importante traguardo: la doppietta a quota 10 tra reti ed assist. Le ultime 5 partite di campionato potrebbero segnare anche la fine dell’avventura di Mile in biancoceleste. La qualificazione in Europa sarebbe decisamente il regalo più bello.