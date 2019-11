Lazio, la carica di Milinkovic: «Un unico obiettivo, vincere anche in Europa!» – FOTO

Alla vigilia di Lazio-Celtic, Milinkovic ha suonato la carica pubblicando un messaggio sul proprio profilo Instagram

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Lazio-Celtic, gara fondamentale per il futuro della squadra d’Inzaghi in Europa League. Sergej Milinkovic-Savic, come accaduto anche prima del match contro il Milan, ha pubblicato un messaggio sul proprio profilo Instagram: «Nulla può e deve deconcentrarci. Un unico obiettivo, un unico pensiero. Vincere anche in Europa».