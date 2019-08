Lazio, Milinkovic allontana le voci sul suo futuro celebrando il gol in Coppa Italia – FOTO

Milinkovic, la cui permanenza nella Lazio è ancora fortemente in dubbio, ha celebrato sui social il gol siglato in Coppa Italia

Milinkovic / Il futuro di Milinkovic-Savic è ancora un’incognita, la sua permanenza alla Lazio in forte dubbio. Nei scorsi giorni il Manchester United aveva palesato il suo interesse per il ‘Sergente’, senza però avanzare alcuna offerta ufficiale. Considerando che l’8 agosto terminerà il calciomercato in Inghilterra, il tempo non è dalla parte dei ‘Red Devils’. Intanto, però, il centrocampista serbo ha allontanato le voci relative al suo futuro e ad un possibile addio dalla prima squadra della Capitale. Anzi, sul proprio profilo Instagram, ha pubblicato la sua esultanza dopo il gol siglato nella finale di Coppa Italia contro l’Atalanta.