Lazio, la qualificazione del Milan in finale di Coppa Italia preoccupa Baroni per l’Europa: ecco cosa cambia

Lazio, la qualificazione di ieri del Milan in finale di Coppa Italia complica seriamente la situazione europea anche per le aquile: i dettagli

Con la vittoria del Milan di ieri contro l’Inter, la Coppa Italia conosce la sua prima finalista del torneo e stasera attende di sapere l’esito del match tra Bologna ed Empoli. Tale situazione però complica i piani europei in serie A di diverse squadre, tra cui la Lazio.

Qualora infatti la finale dovesse essere Milan Bologna, la situazione sarebbe la seguente ossia che se vincesse la squadra di Conceicao, che è attualmente al 9° posto, andrebbero loro in Europa League scaraventando in Conference la 6° in classifica ovvero proprio la stessa Lazio, mentre lo scenario migliore sarebbe qualora vincesse il Bologna.

Infatti qualora vincesse la formazione di Italiano, i biancocelesti con il loro 6° piazzamento finale andrebbero insieme alla Juventus in Europa League