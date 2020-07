Lazio Milan, probabili formazioni: le scelte di Inzaghi e Pioli

Sabato sera la Lazio affronterà all’Olimpico il Milan. Queste le probabili formazioni che manderanno in campo Inzaghi e Pioli

In vista della partita di sabato contro il Milan, Inzaghi sarà costretto a mettere in campo un attacco inedito con uno tra Luis Alberto e Milinkovic alle spalle di Correa. Lucas Leiva ce la metterà tutta per recuperare, mentre gli altri infortunati saranno sicuramente out. Pioli invece, non potrà contare su Castillejo, ma probabilmente avrà a disposizione Theo Hernandez, uscito anzitempo dalla sfida contro la Spal. In attacco ballotaggio Ibrahimovic–Rebic.

Probabili formazioni:

LAZIO (3-5-1-1): Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Parolo, Leiva (Cataldi), Luis Alberto, Jony; Milinkovic; Correa.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Gabbia, Romagnoli, Theo Hernández; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Paquetá, Çalhanoglu; Ibrahimovic.