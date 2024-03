Lotito a DAZN: «Oggi si è superato il limite, la società si farà valere nelle sedi opportune»

Lotito a DAZN: le parole del presidente biancoceleste nel post gara di Lazio Milan. Ecco che cosa ha dichiarato

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Claudio Lotito, ha parlato nel post gara di Lazio Milan:

POST GARA- «Dopo partite cosi manca l’affidabilità del sistema. In quel caso bisogna ricorrere a istituzioni terze. Si deve vincere per merito nel calcio. Oggi si è superato un limite, per questo vengo io a parlare. Non voglio che vengano strumentalizzate le parole. Mi assumo io la responsabilità di dire che utta la squadra si fare valere nelle sedi apposite. Tutti hanno visto quello che è successo. Il sistema dovrebbe dare risposte concrete con fatti, non con parole.»

ARBITRAGGIO DI BELLO «Ci sono stati tanti episodi, ma io non faccio l’arbitro. Chi fa l’arbitro dovrebbe capire l’equilibrio. Purtroppo fa parte della mente dell’uomo cercare di capirlo, ma oggi non ci sono condizioni per venire incontro. Di Bello? Non parlo con gli arbitri, non lo conosco nemmeno. Ho visto come ha arbitrato. Non rientra nel mio costume intrattenere rapporto con gli arbitri. E’ giunto il momento che le Lega abbia una conduzione esterna perché non è in grado di reggere certi tipo di comportamenti.»

SQUADRA- «Io non posso rimproverare nulla alla squadra. Sono rimasti in nove ma nonostante questo hanno combattuto. Nella vita ci sono valori che dovrebbero essere rispettati. I valori dello sport sono il rispetto regole e il merito, queste cose sono venute meno. »

RAPPORTO CON SARRI- «Con Sarri non ho un confronto dialettico, ce l’ho come sempre con i collaboratori e il mio dialogo è sempre volto a comporre e non a dividere. Io valuto le persone per quello che fanno e dai risultati. Se questi risultati vengono da valori esterni bisogna prenderne atto e agire. »

SARRI IN DISCUSSIONE- «Sarri? Ha la mia piena fiducia, e anche la squadra. Oggi è stata una sconfitta forzata. Biusogna guardare avanti e pensare al prossimo appuntamento, se le partite le perdi in questa maniera non c’è responsabilità della squadra. Bisogna far rispettare le regole. Storia di una morte annunciata. So perfettamente quali sono le istituzioni e con quali mezzi intervenire. Ci sono le condizioni per farlo.»

MESSAGGIO AI TIFOSI- «Un messaggio ai tifosi? Abbiate fiducia nella correttezza della società. Sono amareggiati, lo capisco, non le dico le considerazioni fatte dall’ambiente. Chi ha visto partita si è reso conto di cosa è successo, la determinazione è diversa dall’interpretazione. Bisogna pensare al futuro, nella speranza che non si ripetano più certe cose Non è il primo episodio di questo tipo, ma oggi è successa una cosa non giustificabile. L’obbligo della società è di intervenire in modo determinato, rispettoso delle regole per far sì che le rispettino gli altri.»