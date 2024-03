Lazio-Milan, la polemica continua sui social: Pulisic insultato dai tifosi sul web, dopo il match di venerdi sera

Gli strascichi che ha lasciato l’arbitraggio di Di Bello in Lazio Milan, sicuramente ha portato tanta tensione e tanto nervosismo anche sui social network.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’attaccante americano rossonero, Christian Pulisic, è stato colpito da una valanga di messaggi inqualificabili in cui è stato minacciato di morte, altri invece hanno augurato malattie gravi ai suoi familiari. Il motivo? Secondo molti Pulisic sarebbe stato antisportivo quando Luca Pellegrini della Lazio aveva chiesto di mettere il pallone fuori per aver visto un compagno a terra.