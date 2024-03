Lazio Milan, l’audio VAR sul mancato rigore su Castellanos: «Intervento di Maignan casuale»

Lazio Milan, ecco svelato l’audio VAR sul mancato rigore concesso a Castellanos dopo l’uscita a valanga di Maignan

Ad Open Var su Dazn, è stato svelato l’audio VAR del mancato rigore fischiato su Castellanos in Lazio-Milan per l’uscita a valanga di Maignan, uno dei tanti episodi contestati dal club biancoceleste.

ARBITRO – «E’ in scivolata sull’uscita precedente».

SALA VAR – «Per me è assolutamente casuale. Per me niente. Lui tocca il pallone e poi va in scivolata, per me è nulla. Check completato».