Lazio, Miele: «C’è un’atmosfera positiva nello spogliatoio biancoceleste»

Renato Miele, ex Lazio, è intervenuto per parlare del momento in casa biancoceleste

Renato Miele, ex difensore biancoceleste, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare della situazione in casa capitolina. Ecco ciò che ha detto:

«La Lazio continua a vincere e convincere, i biancocelesti stanno avendo una continuità incredibile. Bisogna sfruttare il momento, le difficoltà arriveranno ma ora è fondamentale centrare più punti e vittorie possibili. Sarà fondamentale consolidare la zona Champions, poi più avanti si vedrà se guardare avanti o dietro. Stanno rendendo al massimo anche le seconde linee, chi entra al posto dei titolari fa ugualmente la differenza. Questo vuol dire tanto, c’è un’aria positiva nello spogliatoio. Ora sabato arriverà la Sampdoria, una squadra ostica e in crescita dall’arrivo di Ranieri. I blucerchiati hanno qualità importanti davanti, servirà la massima attenzione in fase difensiva. C’è però un grande divario tecnico tra le due squadre, ecco perché la partita di sabato è ampiamente alla portata della squadra di Inzaghi».