Lazio, Miele: «I biancocelesti sono in ottima forma»

Renato Miele, ex Lazio, ha parlato del momento in casa capitolina

Renato Miele, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA MIELE – «Una vittoria della Lazio contro la Juventus aprirebbe ulteriormente il campionato. La squadra di Inzaghi è in un buon momento, è in forma a livello fisico ma anche mentale. Questo turno può essere spartiacque per la Serie A. Con i tre punti, i biancocelesti potrebbero iniziare ad ambire a qualcosa in più. Lazzari sta migliorando e si sta inserendo sempre più nei meccanismi di gioco di Inzaghi; è un esterno con determinate caratteristiche, vedremo come si comporterà nell’arco del campionato. In questo momento della sua carriera, Immobile sta segnando ogni volta che tocca palla».