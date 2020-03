Lazio, tante vecchie glorie supportano la raccolta della Curva Nord VD

Continua la raccolta fondi attivata dal tifo organizzato della Lazio. Tanti ex hanno mandato un messaggio a sostegno della causa

Continua l’emergenza in Italia a causa del Coronavirus e, di conseguenza, continuano le raccolte fondi per aiutare tutti gli ospedali del paese.

I tifosi della Lazio si sono sempre mobilitati in situazioni difficili ed anche questa volta non sono rimasti con le mani in mano: la Curva Nord sta raccogliendo denaro per finanziare l’acquisto di autorespiratori e mascherine per l’Ospedale San Paolo di Civitavecchia. Fino ad ora tanti volti noti dell’ambiente laziale si sono esposti a supporto di questa nobile iniziativa. Al coro, si sono uniti anche Mudingayi, Siviglia, Casiraghi, Giannichedda e Ridle.