Mercoledì 20 gennaio la Lazio presenterà il proprio progetto legato allo sviluppo dei giovani talenti del Settore Giovanile

Mercoledì 20 gennaio alle ore 15:00 presso la Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Roma, alla presenza del Presidente Claudio Lotito, la S.S. Lazio presenterà il primo progetto speciale, unico in Italia, dedicato alla crescita ed allo sviluppo dei giovani talenti del Settore Giovanile.

Il progetto “ARP YOUTH SECTOR” prende il nome dall’acronimo delle parole Analisi, Ricerca e Performance ed è rivolto ai giovani calciatori del Settore Giovanile della società.

Nel corso della conferenza di presentazione, prenderanno la parola Mauro Bianchessi, Responsabile del Settore Giovanile S.S. Lazio e Direttore sportivo S.S. Lazio Women, il Coordinatore del progetto, Andrea Cardone, e lo psicologo del Settore Giovanile S.S. Lazio, Vincenzo Chiavetta, per illustrare il percorso dei giovani atleti coinvolti nel progetto e la sua evoluzione.

L’incontro con la stampa sarà anche l’occasione per annunciare un nuovo percorso di Formazione Post Carriera (il primo in Europa), che prevede l’introduzione di nuove opportunità di formazione per le atlete e gli atleti della Società.

Inoltre, verranno presentati i due nuovi acquisti della S.S. Lazio Women (che gioca attualmente nella Serie B) e una giovane promessa della Costa D’Avorio, appena tesserato con il Settore Giovanile della società.

Alla conferenza, moderata dal Responsabile della Comunicazione della S.S. Lazio e portavoce del Presidente, Roberto Rao, parteciperà Tommaso Rocchi, allenatore delSettore Giovanile S.S. Lazio.