Lazio, Max Pezzali: «Squadra strepitosa! Immobile tra i più forti d’Europa…» 

Lazio, Max Pezzali applaude la squadra biancoceleste. E parla del gemellaggio tra i tifosi della sua Inter e quelli laziali…

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, il cantante Max Pezzali ha fatto i complimenti alla Lazio: «Non avendo mai nascosto la mia fede calcistica sono ben tollerato sia dagli amici laziali che romanisti. Dai primi in virtù del gemellaggio, dai secondi perché, alla fine non è che l’Inter abbia vissuto annate spettacolari dal Triplete in poi. Se non sei pericoloso tutti ti vogliono bene. Le due squadre più pericolose da incontrare sono Roma e Lazio».

«La Roma perché ha una forza e una serenità che mancava da tempo. Di Fonseca mi hanno colpito il metodo e il suo impermeabilizzare la squadra dalle polemiche. La Lazio invece è strepitosa, è meno una sorpresa ma Inzaghi fa un gran gioco, e Immobile è tra i più forti d’Europa. Insomma, per l’Inter la Roma è temibile: siamo in testa alla classifica ma con la coperta corta. E la Lazio incontra la seconda in classifica, quindi ci dividiamo i compiti».