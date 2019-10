Lazio, Mauri: «Il fallo di Lukaku c’era, ma è giusto che il Var non sia intervenuto»

Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di Radiosei per dire la sua su alcune decisioni arbitrali in Fiorentina-Lazio

Non si sono placate le polemiche relative ad alcune decisioni prese dall’arbitro Guida in Fiorentina-Lazio. Stefano Mauri, intervenuto ai microfoni di Radiosei, ha detto la sua sulla questione: «Secondo me il fallo di Lukaku c’era, ma è giusto che il VAR non sia intervenuto visto che non era un chiaro errore. Sottil ha il pieno possesso della palla e non c’è il rischio che gliela tolgano. Per il metro di misura adottato dall’arbitro ci può anche stare che non venga fischiato, ma 99 volte su 100 l’arbitro quel contatto lo fischia. Secondo me è calcio di rigore quello di Caceres su Lazzari. Nel momento in cui l’arbitro non fischia, dipende cosa si sono detti con l’assistente al VAR. Ci sono ancora delle zone d’ombra nell’interpretazione del regolamento che fanno arrabbiare i tifosi. Ritorno di Lukaku? È importante, anche se l’ho visto ancora un po’ indietro. Le sue caratteristiche permetteranno ad Inzaghi di diversificare il fronte d’attacco».