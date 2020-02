Lazio, Mauri: «Da valutare l’entità del problema di Lulic, Jony è migliorato»

Lazio, le parole dell’ex capitano biancoceleste Stefano Mauri sui ragazzi di Inzaghi ai microfoni di RadioSei

Manca sempre meno al Big match di domenica sera fra Lazio e Inter: una sfida che quest’anno sa anche di scudetto. L’ex capitano biancoceleste Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di RadioSei, dicendo la sua sulla rosa a disposizione di Inzaghi:

«Lulic? Bisognerebbe capire realmente quale problema avesse, se fosse a livello osseo, cartilagineo o un’infiammazione. Un intervento alla caviglia non è ordinario, i tempi di recupero sono soggettivi e non abbiamo elementi per riferirci ad una certa statistica. Gioca Jony perché Lukaku non è pronto, magari a gara in corso. Dopo la disavventura con l’Inter all’andata è sempre andato bene. Credo sia migliorato molto, è disponibile ad apprendere e al sacrificio. Anche a livello corporeo si vede che in campo si trova meglio, detto ciò le caratteristiche sono differenti da Lulic».