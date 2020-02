Lazio, Mauri:«Luiz Felipe potrebbe fare meglio di Vavro»

L’ex capitano della Lazio, ai microfoni di Radiosei, ha presentato la prossima sfida dei biancocelesti in campionato

Nell’ultimo scontro in campionato, il Bologna è riuscito a fermare la Lazio con un pareggio pieno di gol. I biancocelesti, per continuare a dare spago alla Juventus, dovranno cercare di migliorare la prestazione dell’andata.

Ai microfoni di Radiosei, Stefano Mauri ha voluto dire cosa, secondo lui, dovrà fare la squadra di Inzaghi per trattenere a Roma il bottino: «Non mi aspettavo un Bologna così, è riuscito a compattarsi e giocare un buon calcio ottenendo buoni risultati. Possono mettere in difficoltà nell’uno contro uno e in profondità. Deve scegliere Inzaghi, dare fiducia a Vavro significherebbe avere un giocatore in più a disposizione. Darebbe una grande iniezione di fiducia al giocatore. Però la rapidità dell’attacco avversario potrebbe metterlo in difficoltà. Luiz Felipe potrebbe far meglio diga».