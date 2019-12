Lazio, Mauri: «I biancocelesti hanno avuto due facce contro il Cagliari»

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, ha parlato dell’importante vittoria di Cagliari

Stefano Mauri, ex capitano della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare del momento in casa biancoceleste. Ecco ciò che ha detto.

PARLA MAURI – «Nel primo tempo la Lazio ha giocato sotto ritmo, il Cagliari l’ha preparata molto bene e dopo esser passato in vantaggio si è reso molto pericoloso in contropiede. La squadra di Maran era messa in campo in modo diverso rispetto al solito. Nainggolan e Joao Pedro hanno messo in difficoltà la Lazio su alcune uscite e scalate difensive. Nella ripresa, la gara si è sviluppata in una sola metà campo, anche se il Cagliari ha sfiorato il raddoppio in più di una circostanza. I sardi avrebbero meritato almeno un punto, ma alla fine la vittoria laziale è giusta. E’ davvero positivo aver concretizzato in quel modo l’assalto finale. E’ stato un vantaggio aver subito gol presto, c’è stato il tempo di trovare degli accorgimenti ed alla lunga è riuscita a muovere il pallone in modo da trovare degli spazi. Continua questo periodo magico della squadra di Inzaghi e speriamo che non sia finita qui. Milinkovic? Nelle ultime gare è tornato su ottimi livelli, nonostante stia svolgendo mansioni diverse rispetto al passato. Lascia molto spazio tra le linee a Correa e Luis Alberto. Quando c’è stata necessità di buttare la palla lunga è stato un fattore nelle spizzate e nel gioco aereo».