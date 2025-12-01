 Lazio, Mattei non ci sta: «Fabiani ha parlato come Lotito sabato: ha detto tutto e non ha detto niente»
2 ore ago

Mattei

Lazio, Mattei durissimo: «Fabiani ha parlato come Lotito sabato: ha detto tutto e non ha detto niente». Le dichiarazioni

In collegamento su Radiosei, Stefano Mattei ha analizzato il match tra Lazio e Milan, soffermandosi su tre punti chiave: le dichiarazioni di Fabiani nel pre-partita, l’episodio del rigore non concesso ai biancocelesti e il successivo silenzio stampa imposto dalla società capitolina. Ecco le sue parole:

PAROLE – «La gara di sabato va divisa in tre parti: pre, durante e post. Nel pre ha parlato Fabiani che ha farfugliato concetti , non sapeva che dire perché non sa neanche lui che potrà fare la Lazio, la frase più bella è quando ha parlato dell’anno zero: sarebbe l’ennesimo.

Durante: in questi casi di rigori ne sono dati 15-20 anche in situazioni meno gravi. Rocchi poi ieri ha indirizzato l’informazione, facendo passare che il rigore non c’era: questo si intuisce leggendo i giornali.

Post: si ordina il silenzio stampa, la Lazio fa parlare le immagini e come al solito la società ha un grande potere: parla quando deve stare zitta e viceversa. Fabiani ha parlato come Lotito sabato: ha detto tutto e non ha detto niente. La verità o non vogliono dirla o non la dicono perché non la sanno neanche loro».

