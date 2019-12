Lazio, parla il match analyst di Inzaghi: «Vi spiego come lavora il mister!»

Lazio, parla il match analyst di Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni del canale ufficiale del club.

Ferruccio Cerasaro, match analyst di Simone Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio per svelare come lavora lo staff del mister: «Dal girone di ritorno sarà possibile portare un tablet in panchina. Saranno statistiche su come si sta sviluppando la partita, serve a confermare quello che vede l’allenatore, che rimane la cosa più importante. La nostra maggior mole di lavoro è nella preparazione della partita, questo invece sarà un aiuto in più durante. Inzaghi preferisce avere un contatto audio con noi assistenti in tribuna, dall’alto si vede la partita in tutti i suoi aspetti tattici, si notano cosa che dalla panchina possono sfuggire. Noi siamo in contatto audio con il mister, in tempo diretto».

«Ovviamente con le immagini ci sarebbe meno immediatezza. Per quanto riguarda i calci piazzati si studia ogni situazione avversaria nei dettagli, per ogni partita invece prepariamo oltre 20 duelli individuali che mandiamo su Whatsapp ai nostri calciatori di ruolo che si troveranno di fronte in campo. Solitamente li mandiamo il giorno prima del match. Per le analisi sul match possiamo contare su un centro sportivo incredibile. Lo studio dell’avversario consiste nella fase di possesso e non possesso».