Lazio, sarà un marzo di fuoco per i biancocelesti: il calendario – FOTO

Oggi inizia il mese di marzo, il quale sarà pieno di impegni decisivi per la Lazio di Marco Baroni. La società ha pubblicato il calendario sui propri canali social:

Si comincia questa domenica alle 20:45 contro il Milan, per poi volare giovedì 6 marzo in Repubblica Ceca per l’andata degli ottavi di Europa League contro il Viktoria Plzen. Il 10 marzo Lazio-Udinese chiuderà la ventottesima giornata di Serie A, mentre il 13 ci sarà il ritorno in Europa all’Olimpico. Per concludere il mese di marzo, ci saranno prima il Bologna in trasferta il 16 marzo e poi il Torino in casa il 31.