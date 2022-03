Lazio, Marusic in Paideia: controlli clinici per l’esterno

Adam Marusic si è recato in tarda serata presso la Clinica Paideia per alcuni controlli clinici – FOTO

In tarda serata Adam Marusic si è recato presso la clinica Paiedia per alcuni controlli clinici in vista del match di sabato contro il Sassuolo.

Attualmente non è noto il motivo dell’arrivo di Marusic in Paideia, certo è che l’eventuale assenza del montenegrino sarebbe un brutto grattacapo per Sarri, vista anche l’infortunio di Luiz Felipe.