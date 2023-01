Lazio, Marusic: «Per me è un orgoglio aver raggiunto quota 200 presenze»

Adam Marusic ha parlato dell’emozione per aver raggiunto quota 200 presenze con la maglia biancoceleste. Ecco le sue parole

Ai microfoni di Leggo.it il giocatore biancoceleste Marusic ha parlato dell’emozione provata dopo aver tagliato il traguardo delle 200 presenze con la maglia della Lazio nella partita contro il Bologna

PAROLE– «Sono davvero molto contento di tagliare questo traguardo, per me è un orgoglio aver raggiunto quota 200 presenze con la maglia della Lazio. Mi alleno con il massimo dell’impegno ogni giorno per giocare ancora molte altre partite con questo meraviglioso club e spero di raggiungere altri risultati importanti»