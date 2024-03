Lazio, Martusciello nello staff di Tudor? Tutti i possibili scenari sulla situazione delle panchina biancoceleste

L’incontro di ieri sera tra Igor Tudor, Fabiani e Lotito, getta le basi per un nuovo progetto che vedrà il croato sedersi molto probabilmente sulla panchina della Lazio, sostituendo Giovanni Martusciello, unico superstite dello staff di Sarri.

Come riportato dal Corriere dello Sport, l’ex vice, rimasto senza staff e uomo solo al comando, potrebbe continuare a lavorare per il club, anche in caso di subentro del tecnico croato. Non è da escludere che l’attuale allenatore possa rimanere nello staff di Tudor.