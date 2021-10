Lazio Marsiglia, Olympia vola lo stesso: affidata ad un altro falconiere

Lazio-Marsiglia, Olympia volerà lo stesso sopra al prato verde dell’Olimpico. Dopo il caso Bernabè, sarà affidata ad un altro falconiere

Il volo di Olympia nel prepartita è ormai un rito speciale per giocatori e tifosi. Un momento di grande stupore, soprattutto per chi l’ammira per la prima volta. Nelle ultime ore è scoppiato il caso Bernabè, la Lazio ha interrotto ogni tipo di rapporto con il falconiere ed il pensiero è andato subito al volo dell’Aquila.

Come riportato da La Repubblica, Olympia dovrebbe volare ugualmente, affidata ad un collaboratore di Juan. Da capire se sarà una decisione temporanea per la gara contro il Marsiglia oppure definitiva.