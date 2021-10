Lazio-Marsiglia, gol annullato a Immobile. Il centravanti aveva sbloccato il match su assist di Luis Alberto

Il gol del vantaggio della Lazio è durato pochissimi secondi: al 59′ Luis Alberto, appena entrato, trova l’angolo di passaggio e mette Immobile davanti al portiere, che converte in rete. La bandierina alzata, però, ferma l’esultanza del numero 17.

La revisione del VAR è durata una ventina di secondi, abbastanza per far capire che il fuorigioco non fosse così ovvio, poi il braccio alzato del direttore di gara, Deniz Aytekin, mantiene il risultato sullo 0-0.