Mimun: «Perchè Moro non è titolare?»

Clemente Mimun sul proprio profilo Twitter al termine di Lazio Marsiglia, ha commentato la prestazione di Moro

Un pareggio amaro. La Lazio ha pareggiato all’Olimpico 0-0 nel match contro il Marsiglia, valido per la terza giornata di Europa League. I biancocelesti hanno sfiorato più volte il gol nella ripresa ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni avute.

chissà perché Moro non e’ titolare… — Clemente Mimun (@cjmimun) October 21, 2021

Tra i migliori in campo c’è stato Raul Moro, subentrato dalla panchina al posto di Zaccagni al 77′. La sua prestazione non è passata inosservata. Clemente Mimun su Twitter ha espresso tutti i suoi dubbi sul fatto che lo spagnolo non sia titoalre: «Chissà perché Moro non e’ titolare…»