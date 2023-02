Lazio, Marcos Antonio torna ad allenarsi: candidato per giocare titolare col Cluj. Dopo lo stop di ieri il giocatore potrebbe scendere giovedì in campo nella sfida di Conference

Marcos Antonio ha ripreso oggi gli allenamenti a Formello insieme agli altri compagni di squadra, ed e candidato per riprendersi la maglia da titolare in regia dopo l’out di ieri per gastroenterite.

Ora il centrocampista brasiliano sembra star meglio e potrebbe scendere in campo nella partita di giovedì contro il Cluj.