Lazio, Marchegiani: «Acerbi? Non si è sentita la sua mancanza»

Luca Marchegiani, ex portiere della Lazio e ora opinionista, ha parlato dagli studi di Sky Sport prima di Cagliari-Lazio.

«Ritorno di Acerbi? L’assenza non si è sentita molto dal punto di vista difensivo, prima del ko di Napoli la Lazio ha fatto la sua miglior seri, non è vero che soffre molto dietro. Penso che questo sia un gran momento questo della Lazio. La sconfitta contro il Napoli poteva essere un pareggio e nelle precedenti cinque partite aveva fatto molto bene. Non dobbiamo farci condizionare dall’eliminazione in Europa League».