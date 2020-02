Lazio, a Marassi per sfatare anche il tabù Genoa: in 9 anni solo una vittoria

Lazio, Genoa vera e propria bestia nera dei biancocelesti in questi ultimi anni: l’ultima vittoria risale al 2017

La Lazio si trova davanti ad un altro tabù in questa stagione. Il tabù si chiama Genoa, soprattutto allo stadio Marassi. Sono infatti tre anni che i biancocelesti non riescono a vincere in casa dei grifoni. L’ultima volta fu nel 2017, da quel giorno mai i capitolini sono riusciti a fare bottino pieno.

Quella vittoria tra l’altro è l’unica da nove anni a questa parte e questo vuol dire che dal 2011 la Lazio ha raccolto solo sei punti.