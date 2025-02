Lazio, manita dei biancocelesti al Venezia all’Olimpico: ecco quando accadeva

La Lazio allenata da Eriksson affrontò nel doppio confronto valido per le semifinali di Coppa Italia il Venezia

Di seguito il ricordo della Lazio della vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO- Era il 10 febbraio del 2000. La squadra biancoceleste allenata da Eriksson, dopo aver superato ai quarti di finale l’ostacolo Juventus, affrontarono nel doppio confronto valido per le semifinali di Coppa Italia il Venezia.

All’Olimpico la Lazio stabilì sin da subito le regole di casa. Dopo appena 14 minuti infatti passa in vantaggio con Mancini che, raccogliendo la respinta del palo colpito da Mihajlovic, insacca alle spalle di Casazza. Altri dieci minuti di gioco e i biancocelesti raddoppiano; a segno nuovamente Mancini, questa volta di testa su cross di Nedved. La prima frazione di gioco termina con il terzo gol della Lazio. Dopo l’assist per Mancini in occasione del primo gol, Mihajlovic mette a segno dagli undici metri.

La seconda frazione si apre come si era chiusa la prima: Mihajlovic dagli undici metri. Infallibile. Quarto gol biancoceleste. Il trionfo si conclude con il quinto gol, con la marcatura di Fabrizio Ravanelli che, da posizione defilata, incrocia beffando Casazza. Passaggio del turno in tasca che si concretizzò effettivamente nella gara di ritorno: 2-2 in casa del Venezia. Doppietta di Simone Inzaghi.

Così la Lazio: Ballotta, Lombardo, Couto, Mihajlovic (65` Negro), Gottardi, Conceição, Mancini, Almeyda, Nedved (80` Pinzi), Ravanelli, Boksic (59` Marcolin). All. Eriksson