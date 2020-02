Lazio, Manfredonia: «Giordano? Se giocasse ora, segnerebbe più di Immobile»

Lazio, l’ex calciatore biancoceleste Lionello Manfredonia ha confrontato gli attaccanti del passato con quelli attuali a RadioSei

Il calcio di oggi ha subito delle grandi variazioni da quello del passato che se un attaccante segnava venti gol, era il massimo ed ora si aspira a superare le 36 reti a stagione per essere capocannoniere. L’ex calciatore della Lazio Lionello Manfredonia ha messo a confronto due fuoriclasse come Bruno Giordano e Ciro Immobile. Ecco le sue parole a Radio Sei:

«Mi ricordo di aver scoperto Tonali quando giocava nelle giovanili del Brescia, proposi a Piscedda di convocarlo nelle sua selezione. Lui lo fece e da quel momento in molti si accorsero del centrocampista. Adesso il suo valore di mercato è cresciuto molto. Mi trovo d’accordo con Piscedda quando dice che i difensori attuali non sono all’altezza di quelli di un tempo. Non c’è più quella cultura della marcatura. Se Giordano giocasse oggi farebbe più goal di Immobile».