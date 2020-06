Lazio, Mandelli: «Kumbulla acquisto perfetto per i biancocelesti»

L’ex Mandelli ha parlato della Lazio toccando vari temi, dal mercato in entrata alla lotta per il titolo

Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, l’ex Mandelli ha parlato dei vari temi dell’ambiente Lazio, dal mercato alla scarpa d’oro, passando per il titolo.

«Ripresa? Inzaghi dovrà essere bravo a gestire le motivazioni rimaste altissime nei giocatori, e a capire se servirà riunirsi insieme qualche giorno prima che si riprenda. Forse i calciatori dovranno essere demotivati per non caricarsi troppo di responsabilità. Scarpa d’oro? Sarà una sfida interessante tra Immobile e Lewandowski. Il polacco ha il vantaggio di aver già ripreso a giocare e segnare, ma l’attaccante di Inzaghi può vincere il premio. Ha tutte le giocate nel repertorio, e sarà fondamentale nel rush finale di campionato. Avendo doti fisiche e atletiche importanti, non avrà bisogno di allenarsi duramente per ripresentarsi in forma. Sarà pronto. Kumbulla? Il suo acquisto sarebbe importante. Ha dimostrato di avere qualità e margini di miglioramento, e giocare già in una difesa a tre lo aiuterebbe nella Lazio. Stimo molto il lavoro di Tare nell’investire nei giovani interessanti in giro per l’Europa. Un consiglio? Andare a pescare i migliori prospetti nelle squadre primavera pronti a esplodere investendo le giuste cifre».