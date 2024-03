Lazio, ora tocca a Mandas: mese importante per il portiere greco, arrivato in estate, chiamato a sostituire Provedel

L’infortunio di Ivan Provedel ha destato parecchia preoccupazione in casa Lazio, con l’estremo difensore che potrebbe tornare a fine mese.

Come riporta il Corriere dello Sport, la porta biancoceleste sarà affidata a Chrīstos Mandas, portiere di riserva, arrivato in estate dall’Ofi Creta. L’estremo difensore si prepara ad un mese di fuoco, dopo due esordi niente male, uno nel derby di Coppa Italia e l’ultima gara di campionato contro il Frosinone, match giocato dopo le dimissioni di Sarri. Il giovane numero non si è fatto trovare impreparato in quelle occasioni e Tudor si augura che possa fare bene a partire da domani, quando inizierà un vero mese di fuoco.