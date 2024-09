Lazio, Mandas impaziente per il suo debutto stagionale: BALLOTTAGGIO con Provedel per il posto da TITOLARE col Verona. Le ultime

Ivan Provedel, considerato titolare inamovibile della Lazio fino all’inizio di questa stagione ma nelle prime tre giornate non ha brillato a livello di prestazioni, soprattutto col Milan, e ora non si esclude che le gerarchie possano cambiare. Il portiere ha avuto un calo.

Intanto, come riporta La Gazzetta dello Sport, c’è Mandas che è impaziente di fare il suo debutto stagionale. Nella passata stagione ha dato ampie rassicurazioni, è stata una rivelazione e ora punta a diventare un titolare. Non è detto che debba attendere la sfida di Europa League con la Dinamo Kiev a Amburgo, seguendo il piano stabilito all’inizio, per fare il suo esordio. C’è la possibilità che il greco possa sorpassare nelle gerarchie il portiere friulano e essere schierato anche in campionato.