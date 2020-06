Lazio, Mancini: «Grande merito per la stagione straordinaria»

Il Ct della Nazionale Roberto Mancini ha parlato della stagione di Juventus ed Inter, sottolineando anche quella della Lazio

Intervenuto ai microfoni di Rai Due, il ct della Nazionale italiana Roberto Mancini ha parlato della lotta scudetto, analizzando la stagione di Lazio, Inter e Juventus.

«Le squadre hanno ripreso da poco dopo una sosta di tre mesi difficilissima, dove i calciatori si sono allenati anche poco. Era normale che non fosse semplice anche per la Juve e l’Inter. Hanno bisogno di più tempo e credo che ci vogliano 4 o 5 partite perché i giocatori rientrino in condizione e soprattutto spero che in un paio di settimane anche i tifosi possano tornare allo stadio, perché giocare con i tifosi è tutta un’altra cosa. Manca un po’ tutto perché quando inizi a giocare lo fai con le amichevoli, non è così semplice andare al cento per cento anche se i calciatori vorrebbero andarci, giocando pi ogni tre giorni.

Come ho detto prima è difficile giudicare in questo momento. Comunque la Juve è in testa, forse avrebbe potuto avere qualche punto in più ma va dato merito alla Lazio di essere sempre rimasta lì e sta facendo un grande campionato. Quindi bisogna aspettare e dare tempo, cosa un po’ difficile per noi italiani».