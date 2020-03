Lazio, la mamma di Inzaghi: «Scudetto? Per scaramanzia non pronunciamo quella parola»

Lazio, le parole della mamma di Simone e Pippo Inzaghi in questo momento magico per i due allenatori

Sono stati prima campioni sul campo, ora stanno facendo entrambi un campionato eccezionale: Pippo è primo con il suo Benevento in Serie B, Simone è al primo posto in Serie A con la Lazio. Ecco le parole della mamma sulle colonne de Il Messaggero.

«Non pensavo che la professione di allenatore diventasse così importante per entrambi, neanche speravo di vederli ai vertici. Mio marito vede le partite in soggiorno, io in camera. Per scaramanzia non pronunciamo mai la parola scudetto. C’è un rituale iniziato da quando era attaccante, appena scende in spogliatoio telefona al padre, dopo ogni partita. Sempre».